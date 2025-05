A l’occasion de la commémoration du 150ème anniversaire de la naissance du compositeur français Maurice Ravel, le violoncelliste français de renommée internationale, Sébastien Hurtaud, se produira au Théâtre de l’Opéra, à Ennejma Ezzahra et au Théâtre Municipal de Sousse.

Sébastien Hurtaud sera accompagné par l’Orchestre Symphonique de Tunis (OST), sous la direction de Fadi Ben Othman. Le violoncelliste sera en duo avec la pianiste française Pamela Hurtado, et en duo Jazz avec Omar El Ouaer.

Trois concerts sont programmés dont « Ravel – Saint-Saëns », le 24 mai, au Théâtre de l’Opéra de Tunis et « Mosaïque du Monde », le jeudi 29 mai à Ennejma Ezzahra, Palais du Baron d’Erlanger, à Sidi Bou Said.

« Sous Les Cieux de Tunisie » est un concert Jazz & Violoncelle de Sébastien Hurtaud en duo avec le pianiste Omar El Ouaer, prévu le vendredi 30 mai à 19H au Théâtre Municipal de Sousse.

Artiste souvent comparé à des légendes du violoncelle, « L’âme d’un Rostropovich, la virtuosité d’un Feuerman, le grand son d’un André Navarra» (BBC Mag, New-Zealand Herald, Strad Magazine), Sébastien Hurtaud est Professeur de violoncelle à l’école Normale Alfred Cortot à Paris, et est invité comme soliste dans de nombreux pays par des orchestre prestigieux.

Cette série de concerts est organisée par l’Ambassade de France en Tunisie et l’Institut français de Tunisie, le Ministère des affaires culturelles en Tunisie, le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le Palais du Baron d’Erlanger, et le Théâtre Municipal de Sousse.

Ravel – Saint-Saëns

Le programme de cette soirée proposera des œuvres de Maurice Ravel, incluant la Sonate posthume, la Pavane et le célèbre Boléro et un Concerto de Camille Saint-Saëns pour violoncelle et orchestre N°1.

La Sonate posthume pour violon et piano de Maurice Ravel arrangée au violoncelle, composée en 1897 mais publiée seulement en 1975, révèle un jeune compositeur déjà empreint d’une sensibilité unique. En un seul mouvement d’environ quinze minutes, elle oscille entre une mélancolie rêveuse et des élans passionnés, préfigurant certaines harmonies et atmosphères de ses œuvres ultérieures.

Place ensuite à l’interprétation du Concerto pour violoncelle n°1 de Camille Saint-Saëns, une pièce maîtresse du répertoire pour violoncelle. Pour rappel, ce Concerto pour violoncelle en la mineur, opus 33, fut créé à Paris le 19 janvier 1873, avec Auguste Tolbecque, dédicataire de l’œuvre, au violoncelle, accompagné par l’Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire.

Mosaïque du Monde

Le deuxième concert-duo avec la pianiste française Pamela Hurtado, se déroulera dans le cadre enchanteur du Palais Ennejma Ezzahra – Palais du Baron d’Erlanger.

Pamela Hurtado, pianiste soliste, chambriste et pédagogue d’origine multiculturelle, est reconnue pour son jeu lyrique et virtuose. Elle s’est produite sur diverses scènes médiatiques, notamment NHK, France Musique et France Inter.

Lauréate de plusieurs prix internationaux (Fulbright, Zaleski, San Sebastian, Sante Fe), elle a également étudié auprès de maîtres tels que Joaquim Achucarro et Rena Scherecheskaya, bénéficiant par ailleurs de l’enseignement de grands pianistes tels que Philippe Entremont et Menahem Pressler. Son jeu allie la puissance russe et la finesse du répertoire français.

Au programme

* Kadour Srarfi : Inspiration (arr. Sébastien Hurtaud pour violoncelle solo) : Une pièce contemporaine tunisienne, arrangée pour mettre en valeur la richesse expressive du violoncelle seul.

* Pablo Casals : Le Chant des Oiseaux : Une mélodie catalane emblématique, pleine de poésie et de nostalgie, souvent interprétée avec une grande sensibilité.

* Claude Debussy : Sonate pour Violoncelle et Piano : Une œuvre impressionniste qui explore des atmosphères subtiles et des harmonies novatrices, mettant en dialogue les timbres du violoncelle et du piano.

* Igor Stravinsky : Suite Italienne (arr. Igor Piatigorsky pour violoncelle et piano) : Une suite vive et spirituelle basée sur des thèmes de Pergolèse, arrangée avec l’esprit néoclassique de Stravinsky. * Amine Bouhafa : Chant pour Violoncelle et piano (arr. Sébastien Hurtaud) : Une œuvre contemporaine explorant de nouvelles sonorités et textures pour le duo violoncelle-piano.

* Isaac Albéniz : Sevilla (arr. pour violoncelle et piano) : Une pièce emblématique de la musique espagnole, pleine de charme et de virtuosité.

* Leonard Bernstein: Medley West Side Story * Manuel de Falla: Rituel du feu

* Maurice Ravel : Sonate Op. Posthume (pour violoncelle et piano) : Une occasion d’entendre cette œuvre sous sa forme originale pour violoncelle et piano, révélant une intimité différente de l’arrangement orchestral.

* Georges Bizet : Carmen (arr. Buxton Orr pour violoncelle et piano) : Des extraits de l’opéra célèbre, arrangés de manière inventive pour le duo instrumental.

* Gabriel Yared : Le patient Anglais (extrait pour violoncelle et piano) : La musique poignante et mélancolique du film, transcrite pour le violoncelle et le piano.

Sous Les Cieux de Tunisie – Jazz & Violoncelle

Soirée exceptionnelle où se rencontrent Violoncelle et Jazz, duo entre Sébastien Hurtaud et Omar el Ouaer.

Une nuit en Tunisie/ D. Guillespi

Luisa/Antonio Carlos Jobim

How insensitive (Tango Art)/ Antonio Carlos Jobim

All the things you are

The Man I lLove

Jazz Waltz

Besame mucho