La deuxième édition du “Diaspora Month” (Mois de la Diaspora) se tiendra du 15 juillet au 15 août 2025, à l’initiative de l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE), dans le cadre de l’alliance WATT (World Alliance of Tunisian Talents).

Sous le thème “Attractivité, Investissement, Innovation : La diaspora connecte les ambitions aux réalités”, cette manifestation vise à transformer la période estivale en un moment stratégique de mobilisation des compétences tunisiennes résidant à l’étranger autour des défis économiques et d’innovation du pays.

Au cœur du programme, le Tunisia Global Forum (TGF), prévu le 22 juillet à Tunis, s’affirme comme le rendez-vous business majeur de cette initiative.

Selon la page officielle de l’ATUGE sur Facebook, cet événement réunira plus de 1500 participants dont des représentants de plus de 120 entreprises, startups, clusters, institutions nationales et organisations internationales. Ce forum proposera un espace d’exposition, des conférences plénières, des ateliers sectoriels, des talks inspirants et des rencontres, le tout centré sur la mobilisation des talents et des écosystèmes d’innovation.

Soutenue par des partenaires internationaux tels que l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), l’agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ), Swiss Contact, ainsi que d’autres organisations engagées dans la promotion du développement économique et social, cette nouvelle édition du “Diaspora Month” s’inscrit dans une dynamique de coopération pour un développement durable. L’initiative ambitionne de faire de la diaspora un levier stratégique de l’attractivité et de la transformation de la Tunisie.