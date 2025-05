La Tunisie compte plus de 4,2 millions de logements dont quelque 3,4 millions seulement, sont occupés, selon “Les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat 2024”, publiés, samedi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Selon les statistiques de l’INS, le nombre de logements dans le pays, a évolué de plus d’1 million en 1975, à plus de 3,4 millions, l’année dernière. Il reste encore en Tunisie, 0,67% de logements rudimentaires et des locaux non destinés à l’habitation (commerce, entrepôt..).

Les duplex représentent les logement majoritaires en Tunisie

Les villas et étages de villas représentent 10,2 % des habitations dans le pays, alors que les maisons arabes représentent 15,79% et les appartements, 24,66%. C’est les duplex qui représentent le plus grand de logements avec un taux de 48,67%.

L’INS a publié la répartition des logements sur les cinq districts que compte la Tunisie. Les statistiques montrent que le deuxième district (Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Manouba et Nabeul), compte le plus grand nombre de logements (plus de 1,2 million d’habitations) alors que le cinquième (Tataouine, Gabès, Kébili et Médenine), en a le moins (plus de 3,4 mille habitations). Viennent, ensuite, le troisième district (Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia) avec plus de 8,5 mille logements, le 4 e district (Gafsa, Sfax, Sidi Bouzid et Tozeur) avec plus 5,6 mille logements et le 1e district ( Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef) avec 4,6 mille logements.

Le taux de raccordement des logements occupés au réseau électrique est de 97,6% dans le pays, à celui de l’eau potable, de 86,8 % et à celui d’assainissement, de 61,9%, alors que le raccordement au réseau du gaz naturel représente le taux le plus faible de seulement 21,4% .