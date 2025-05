A l’occasion de la Journée internationale des musées 2025, placée sous le thème « L’avenir des musées au sein des communautés en constante évolution », l’accès aux sites, monuments et musées publics tunisiens sera gratuit ce dimanche 18 mai.

L’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a annoncé la liste des musées, sites archéologiques et monuments historiques ouverts dans toute la République.

La journée de ce dimanche marque également la fin de la 34ème édition du Mois du Patrimoine, tenue du 18 avril au 18 mai sous le thème “Patrimoine et art, mémoire de civilisation”.

La cérémonie de clôture du Mois du Patrimoine aura lieu au musée archéologique de Salakta, village côtier du Sahel tunisien, près de Mahdia. L’ouverture avait eu lieu au site archéologique de Kerkouane, au Cap Bon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

La Journée internationale des musées a été instituée, en 1977, par le Conseil International des Musées (ICOM) pour sensibiliser davantage le public au rôle des musées dans le développement de la société.

Le thème de cette année, « L’avenir des musées au sein des communautés en constante évolution », vise à mettre en lumière l’importance des musées à une époque de profonds changements sociaux, technologiques et environnementaux, où ils évoluent pour relever les défis d’aujourd’hui tout en façonnant les possibilités de demain, a annoncé l’ICOM.

Chaque année depuis 2020, la Journée internationale des musées soutient un ensemble d’objectifs issus des Objectifs de développement durable des Nations unies

En 2024, l’IMD a enregistré plus de 8 000 événements et plus de 50 traductions de l’affiche officielle, soulignant la portée mondiale de cette initiative.

Pour l’IMD 2025, l’ICOM a développé une identité visuelle convaincante qui reflète la nature en constante évolution des musées. Le visuel clé, inspiré par l’idée de fluidité et d’adaptabilité, présente des formes dynamiques et fluides et des tons dégradés, symbolisant la transformation et la résilience.