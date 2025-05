Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala a reçu, jeudi, au palais du Bardo, une délégation chinoise conduite par le membre du Bureau politique et chef du Département de l’information du comité central du parti communiste chinois (PCC), accompagné de l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li.

L’entretien, cite un communiqué du parlement, a été l’occasion de mettre en avant les solides relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Chine dans les différents domaines, et de débattre des moyens permettant de consolider l’action commune Tuniso-chinoise dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays afin que celui-ci soit à l’aune des attentes et aspirations des deux peuples amis.

Selon la même source, les deux parties en outre évoqué le rôle des relations parlementaires dans le soutien de la coopération tuniso-chinoise aux différents niveaux et mis l’accent sur la nécessité de multiplier les rencontres régulières et d’intensifier l’échange de visites, d’expériences et d’expertises au service des deux pays.

Les derniers développements de la question palestinienne ont été également discutés lors de cette réunion.

Dans ce contexte, les deux parties ont passé en revue la situation dans les territoires palestiniens occupés en raison de la poursuite de l’agression brutale de l’entité sioniste contre le peuple palestinien, en violation flagrante des législations et des pactes internationaux.

Les deux parties ont par ailleurs souligné la nécessité de renforcer les efforts communs en vue de mobiliser le soutien international en faveur de l’arrêt immédiat de la guerre génocidaire contre le peuple palestinien, appelant à faire face à ces crimes contre l’humanité et ces attaques brutales contre le peuple palestinien innocent, en particulier, dans la bande de Gaza.

Prenant la parole, le chef de la délégation chinoise a tenu à souligner l’importance qu’accorde son pays à la promotion de ces relations avec la Tunisie, affirmant que le niveau de représentation de la délégation qui l’accompagne dans cette visite reflète grandement l’intérêt accordé aux relations bilatérales, tout comme elle vient traduire la volonté de la Chine à booster le rythme de la coopération tout particulièrement économique, académique, culturel et technologique.

Une telle rencontre s’inscrit également dans la perspective de renforcer la communication entre les hommes d’affaires des deux pays à travers l’intensification des opportunités d’investissement et le lancement de projets en Tunisie par nombre d’entreprises économiques chinoises.

Le responsable du parti chinois a évoqué le rôle des parlementaires dans la réalisation des objectifs escomptés et a transmis au président de l’Assemblée du peuple les salutations de son homologue, le président de l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Il a à ce propos formulé le souhait de voir une délégation de l’Assemblée des représentants du peuple se rendre en Chine.

Le responsable chinois a saisi l’occasion pour rappeler la convergence de vues entre la Tunisie et la Chine autour des justes causes dans le monde, mettant en exergue le rôle central joué par les deux pays dans les relations bilatérales et multilatérales et dans le traitement des différentes questions régionales et internationales.

De son côté, le président de l’ARP, Brahim Bouderbala a vivement salué la pleine et entière disposition de la partie chinoise à promouvoir la coopération bilatérale avec la Tunisie, soulignant que cet engagement commun est une parfaite illustration de la solidité des relations historiques entre les deux peuples.

Lors de cette rencontre, Bouderbala a fait part de son appréciation du boom technologique que connaît la Chine, formulant le souhait de parvenir à en tirer meilleur profit afin que notre pays soit à l’affût des mutations rapides que vit ce secteur.

Tout en mettant en avant la convergence des vues entre la Tunisie et la Chine sur les questions d’intérêt commun, le président de l’ARP a saisi l’occasion pour saluer le rôle de Pékin dans le soutien des causes du droit, de la justice et de l’autodétermination des peuples.

Il a à ce propos réaffirmé l’engagement constant de la Tunisie à jouer le rôle qui est le sien dans le rapprochement des positions et des vues autour des questions régionales et internationales.