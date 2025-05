Les réunions avec les membres des Conseils des District pour l’élaboration du projet de Plans de développement ont été au centre de la rencontre tenue, mercredi soir au palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saied, et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafid.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, rendu public jeudi, le chef de l’Etat a souligné que tous les projets futurs de développement seront inscrits dans ces plans de développement, qui serviront de référence et de base “pour en finir avec des choix, ayant entrainé l’injustice économique et sociale”.

Il a appelé, dans ce cadre, à prendre en considération et à fédérer les propositions des représentants des Conseils de Districts, lors de la conception du rapport final avant l’élaboration d’un éventuel projet de Loi.

“Les solutions et les projets ne seront pas projetés depuis le centre comme un don, mais plutôt comme une réponse aux demandes de ceux qui ont souffert de l’injustice, de l’appauvrissement et de la marginalisation”, a commenté le chef de l’Etat.

Par ailleurs, le président de la République a rappelé la création du Secrétariat d’Etat au Plan en 1961, qui a réalisé des résultats indéniables, notamment dans le domaine socio-économique.

Il a fait savoir que les citoyens sont désormais capables de concevoir des solutions et sont déterminés à réaliser une croissance juste et équilibrée dans tout le pays, soulignant que la conception, au sens réel et métaphorique du terme, est basée sur une nouvelle planification et une détermination à aller de l’avant.