La Fédération internationale de football (Fifa) espère réaliser “un milliard de dollars de recettes lors de son Mondial féminin, qui passera de 32 à 48 équipes à partir de 2031, a annoncé mercredi son président, Gianni Infantino.

“On assiste à une croissance exponentielle dans le football féminin et notre objectif est de générer un milliard de dollars de revenus grâce à la Coupe du monde féminine”, soit 890 millions d’euros environ, “afin que cet argent puisse être réinvesti dans le football féminin”, a déclaré le dirigeant italo-suisse lors du Forum d’investissement saoudo-américain à Riyad.

A l’image du Mondial masculin, qui gonflera à partir de 2026 de 32 à 48 sélections et de 64 à 104 rencontres, la Coupe du monde féminine est passée en 2023 de 24 à 32 équipes et montera à 48 à partir de 2031.

Le patron du football mondial n’a pas fixé d’échéance pour atteindre cet objectif, alors que les trois prochains hôtes sont déjà connus: le Brésil accueillera le Mondial-2027 et, à l’échéance fixée fin mars, les Etats-Unis et le Royaume-Uni étaient chacun seuls en lice pour 2031 et 2035.

Il ne reste plus qu’à officialiser leur désignation, une formalité revenant au congrès annuel.

Selon la Fifa, le Mondial-2023 partagé entre Australie et Nouvelle-Zélande avait généré plus de 570 millions de dollars de recettes. Par comparaison, la vente des droits du Mondial-2022 masculin lui a rapporté 6,3 milliards de dollars, soit plus de 80% de ses revenus sur la période 2019-c022.