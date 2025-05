La 13ème caravane sanitaire pour le dépistage du cancer du sein se rendra vendredi 16 mai 2025 à l’hôpital régional de Bir Ali Ben Khélifa (gouvernorat de Sfax) et se dirigera par la suite vers le centre de soins de santé de base à “Erramla” (Kerkenah)

Cette caravane sanitaire est organisée par l’office national de la famille et de la population en collaboration avec l’association “Nourane” pour la prévention du cancer et la direction régionale de la santé à Sfax à travers la clinique itinérante “Mamo life”. Cette caravane fournira des consultations gratuites de mammographie pour le dépistage précoce du cancer du sein, outre des sessions de sensibilisation sanitaire sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce.

A noter que l’école primaire “Boudhokhane” sise dans la délégation d’El Mida (gouvernorat de Nabeul) avait abrité mercredi dernier la 13ème caravane de dépistage du cancer du sein, dans le cadre d’un partenariat entre le commissariat régional de la famille et de la population à Nabeul, l’association “la Tunisie que nous voulons” et l’association tunisienne pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles.