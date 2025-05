La Tunisie participera au salon international de la filière automobile, de l’après-vente et des services,”Equip Auto Paris” qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2025, dans la capitale française.

“Occupant le 5ème rang parmi les pays visiteurs internationaux de ce salon, la Tunisie projette de participer à ce salon à travers la mise en place d’un pavillon qui incarnera le savoir-faire et le potentiel des entreprises locales”, a déclaré le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF), Khelil Chaibi, lors d’une conférence dédiée à ce salon et placée sous le thème “Le secteur automobile face aux transformations mondiales : défis, opportunités et perspectives”, tenue mardi, à Tunis.

Organisée par la CCITF en partenariat avec l’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association-TAA), le pavillon tunisien permettra aux industriels tunisiens de rayonner à l’échelle internationale, de présenter leurs innovations et de nouer des relations d’affaires stratégiques, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter qu’il s’agit là d’une opportunité pour les professionnels du secteur d’exporter leur expertise et de s’ouvrir sur de nouveaux marchés.

Célébrant son cinquantième anniversaire, le salon “Equip Auto Paris” se veut être un carrefour stratégique d’innovation, de mise en réseau et de développement commercial pour les professionnels du secteur automobile, en Europe et à l’international, selon ses organisateurs.

Ce Salon de la Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV) et de la Fédération Française de la Carrosserie, “Equip Auto Paris” attire chaque année plus de 400 exposants et près de 100 000 visiteurs, selon ses organisateurs.