Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, une copie figurée de ses lettres de créance de la nouvelle ambassadrice d’Afrique du Sud en Tunisie, Lindiwe Hendricks.

La rencontre a été l’occasion d’évoquer les relations de fraternité de longue date et les liens de coopération solides unissant la Tunisie et l’Afrique du Sud qui ont célébré, en 2024, le 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et partagent les mêmes valeurs de liberté, de justice et de solidarité, indique le ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, le ministre a réitéré “la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines et d’assurer la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales prévues en 2025”.

Il a, également, souligné “l’importance de poursuivre la coordination et la concertation bilatérale en ce qui concerne l’appui des candidatures des deux pays aux postes de haut niveau au sein des organisations régionales, internationales et onusiennes”.

Pour sa part, l’ambassadrice sud-africaine a exprimé sa “fierté de représenter l’Afrique du Sud auprès de la Tunisie ainsi que sa disposition à œuvrer pour le renforcement des liens de fraternité entre les deux pays et de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines et au niveau de l’Union Africaine”.