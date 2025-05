L’Université de Tunis El Manar organise, du 13 au 15 mai 2025, la “MENAFRICA DIGITAL SUMMIT 2025” à l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT).

Cet événement vise à évaluer l’état actuel de la digitalisation dans les différents secteurs, à partager les meilleures pratiques et à proposer

des actions concrètes en faveur d’une transformation numérique inclusive et durable.

Réunissant des représentants des ministères, des universités, des experts ainsi que des acteurs du secteur public et privé, cette rencontre se veut une véritable plateforme de collaboration intersectorielle pour promouvoir l’innovation et renforcer la compétitivité économique et sociale grâce au numérique.

Le programme prévoit plusieurs sessions de formation spécialisées, organisées en parallèle durant les trois jours du sommet autour des thématiques suivantes : Compétences numériques avancées, IA, inclusion, collaboration et éducation ouverte, LLMs for Software Engineering, Stratégies de cybersécurité et protection des données, Technologie Blockchain, Plongée dans le Métavers, défis, opportunités et perspectives……