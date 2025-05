Dans le cadre de la valorisation des talents artistiques au-delà de la capitale et du renforcement de la présence des créateurs issus des régions intérieures, le ministère des affaires culturelles s’apprête à lancer une nouvelle exposition consacrée aux arts plastiques. Intitulée “Expo d’Arts Plastiques : Empreintes et Diversités”, cette exposition se tiendra le samedi 14 juin 2025 à la Maison des Arts du Belvédère à Tunis (Dar El Founoun).

Pensée comme un espace d’expression et de reconnaissance, cette initiative entend mettre en lumière les parcours singuliers d’artistes confirmés et émergents, œuvrant dans des contextes souvent éloignés des circuits classiques de diffusion. L’appel à participation est ouvert à tous les artistes plasticiens, sans restriction de techniques ni de supports. Les artistes intéressés sont invités à prendre contact avec les délégations régionales des affaires culturelles dont ils relèvent, et à déposer leur dossier de candidature au plus tard le vendredi 16 mai 2025.

Cet événement qui consiste en l’organisation une exposition collective deux fois par an, vise à accompagner les artistes plasticiens dans leur parcours, à offrir une opportunité aux jeunes talents et à rendre hommage aux figures artistiques confirmées dans les régions. En parallèle de l’exposition, un catalogue et un guide de présentation des artistes participants seront réalisés, afin de constituer un outil de référence et de contact entre les créateurs et les différents acteurs du secteur des arts plastiques en Tunisie.