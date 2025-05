L’appel à participation à la 2ème édition des Global Media Peace Awards est ouvert aux diffuseurs, professionnels des médias et journalistes citoyens du monde entier.

Les Media Peace Awards sont ouverts à toutes les organisations médiatiques publiques et privées. Les prix sont également ouverts aux producteurs de contenu individuels et aux travailleurs indépendants.

Tous les programmes radio, télévisés et numériques produits ou co-produits dans n’importe quel pays et diffusés entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2025 sont admissibles à ces prix.

Les programmes seront acceptés dans la compétition une seule fois. Les producteurs, réalisateurs et travailleurs indépendants peuvent participer sans être affiliés à un réseau de diffusion.

Trois prix en argent seront remis dans chacune des 3 catégories suivantes: Prix radio, Prix télévision et Prix médias numériques.

Les Global Media Peace Awards sont organisés par l’École des Dirigeant(e)s HEC Montréal et la Fondation Pale Bleu Dot – Japon.

La Conférence annuelle de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranée (COPEAM) est partenaire – avec les Unions de radiodiffusion (Union des radios et télévisions arabes (ASBU), Union Africaine de Radiodiffusion (AUB), Caribbean Broadcasting Union (CBU) et Union radiophonique et télévisuelle Internationale (URTI) – des Global Media Peace Awards, une initiative destinée à encourager et soutenir les efforts de consolidation de la paix à travers le monde.

Toutes les informations utiles sur les critères de sélection et la modalités de participation sont disponibles sur le site des aux Global Media Peace Awards à l’adresse suivante : httpss://international-peace-awards.hec.ca/fr/

Chaque participant peut soumettre une (1) candidature, dans chaque catégorie, qu’il s’agisse de reportage, documentaire ou docufiction, d’une durée maximale de 52 minutes. Les candidatures doivent être exemptes de toute propagande politique ou de publicité commerciale intentionnelle. Les reportages d’actualité et la narration par animation ou intelligence artificielle (IA) sont également acceptés.

Un programme réalisé en coproduction par deux ou plusieurs organisations ne peut être inscrit à la compétition que par l’une des organisations coproductrices, sur la base d’un accord écrit avec les coproducteurs.

Les programmes participant aux Global Media Peace Awards doivent être enregistrés dans la compétition en remplissant le formulaire d’inscription.

Tous les programmes radio, télévisés ou numériques en format MP3, MP4 ou WAV, accompagnés du formulaire d’inscription complété, doivent être soumis via WeTransfer ou un autre moyen au Secrétariat des prix HEC Montréal à l’adresse international-peace-awards@hec.ca avant le 31 août 2025.

En inscrivant le(s) programme(s) à la compétition, les participants garantissent que la conception et la production du ou des programmes respectent la législation en vigueur, notamment la législation sur les droits d’auteur. En s’inscrivant à ces prix, les participants déclarent et garantissent qu’ils sont les propriétaires exclusifs et/ou ont la disponibilité exclusive de tous les droits d’exploitation du ou des programmes, également au nom et pour le compte de tout propriétaire tiers.

Les candidatures dans la catégorie des médias numériques doivent contenir plusieurs réalisations numériques différentes du sujet sur diverses plateformes. Il doit y avoir des travaux provenant d’au moins deux des plateformes médiatiques suivantes : Radio/Télévision, plateformes vidéo OTT (shorts, mini-séries en ligne, etc.), podcasts, publications sociales, publications d’actualités, rapports de sites web multimédia (contenant du texte, des vidéos, des audios, des sociaux intégrés, des commentaires publics, etc.), sites web spécialisés ou microsites.

Le jury pour chaque catégorie est composé de dix membres ou plus. Les membres du jury sont nommés par les organisateurs des prix à leur discrétion, en tenant compte de leur expertise reconnue dans le domaine des médias, de la représentation équilibrée et d’autres critères jugés pertinents.

Le jury est présidé par une personne, nommée par les organisateurs, parmi les experts renommés avec lesquels ils collaborent.