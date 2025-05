La promotion du partenariat tuniso-libyen dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat ainsi que la mise en œuvre du mémorandum d’entente dans le domaine de l’artisanat, ont été au centre d’une rencontre tenue mardi entre le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, et son homologue libyen, Nasreddine Milad El-Fazzani.

Selon un communiqué publié mercredi par le ministère, la rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la visite de travail effectuée par le ministre libyen du Tourisme en Tunisie à l’occasion de sa participation à la 8ème édition de la conférence internationale sur le financement, l’investissement et le commerce en Afrique (FITA 2025), les deux parties ont convenu de renforcer davantage les échanges dans les domaines de la formation professionnelle et de multiplier la participation aux expositions outre la promotion des produits de l’artisanat et l’encouragement à l’investissement et au partenariat entre les acteurs du secteur.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d’atteindre un niveau de partenariat stratégique et durable, fondé sur le développement des compétences, l’échange d’expertises et la promotion de l’investissement dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat.