La coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et la mise en œuvre de plusieurs projets, notamment dans les domaines liés à la lutte contre la migration irrégulière ont été au centre d’une rencontre, mardi, à Tunis,entre le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et la Directrice générale de l’OIM, Amy Pope, en visite de travail en Tunisie les 5 et 6 mai.

A cette occasion, le ministre a réaffirmé que la Tunisie ne sera ni un point de passage ni un lieu d’accueil pour les migrants en situation irrégulière, soulignant l’approche globale adoptée par la Tunisie dans le traitement de la migration irrégulière, conformément aux normes internationales.

Il a dénoncé les rumeurs véhiculées à travers des campagnes malveillantes visant à saper les efforts entrepris en matière de protection, de prise en charge et d’assistance aux migrants.

Cité dans un communiqué, il a ajouté que la solution doit être « humaine et collective », appelant à redoubler d’efforts aux niveaux international et régional pour lutter contre les crimes de traite des personnes.

Il a également appelé à accélérer le rythme du retour volontaire des migrants en situation irrégulière afin de réduire les répercussions sécuritaires, économiques et sociales.

Le ministre a réaffirmé l’engagement de son département, dans les limites de ses compétences, à surmonter les obstacles existants et à répondre positivement aux demandes du bureau de l’OIM en Tunisie.

Pour sa part, la Directrice générale de l’OIM a salué la rencontre fructueuse qu’elle a eue avec le président de la République, ainsi que l’approche tunisienne en matière de gestion de la migration irrégulière et les progrès enregistrés dans le programme de retour volontaire des migrants.

Elle s’est engagée à intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des migrants pour les inciter à retourner volontairement dans leurs pays d’origine, tout en s’attaquant aux causes profondes du phénomène.

La rencontre s’est tenue en présence du Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité nationale.