La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, participe à la dixième session du Congrès général de l’Organisation de la Femme Arabe, dont les travaux se tiennent les 5 et 6 mai 2025 au Caire, ayant pour thème : « Communication, autonomisation et protection des femmes et des filles contre la violence cybernétique et la violence liée aux technologies et à l’intelligence artificielle », avec la participation de délégations officielles de haut niveau représentant 14 pays arabes.

La ministre a énuméré les acquis de la femme tunisienne depuis l’indépendance, ainsi que sa place et son rôle dans la société et le développement, mettant en avant l’importance majeure que la Tunisie accorde à la promotion de la recherche scientifique dans le domaine des technologies numériques, précisant que les spécialités de l’informatique et des multimédia occupent la première place en termes de nombre d’étudiants durant l’année universitaire 2023-2024, dont environ la moitié sont des filles, selon un communiqué du ministère.

Elle a expliqué que la Tunisie a pris l’initiative de mettre en place un cadre législatif incitatif à la création de startups, avec un taux de participation féminine dans ces startups atteignant 23,6 %. Elle a également annoncé que le ministère prépare le lancement d’une nouvelle plateforme de commercialisation en ligne au profit des bénéficiaires du programme national d’entrepreneuriat féminin et d’investissement « Raidet », afin d’impulser les initiatives économiques féminines.

Elle a souligné que la Tunisie poursuit ses efforts en vue de renforcer le système juridique relatif aux crimes électroniques, en raison de son importance dans la protection des individus contre les cybercrimes, notamment les femmes et les filles exposées à des menaces électroniques telles que le cyberharcèlement.