“IA et employabilité : menaces ou opportunités”, tel est le thème d’une journée de sensibilisation qui sera organisée le 07 mai en cours à l’initiative du Centre de Carrières et de Certification des Compétences 4C de l’Institut supérieur des études technologiques ISET de Rades.

Organisé dans le cadre des actions périodiques du centre 4C Iset Rades, cet évènement est destiné à tous les étudiants et devra enregistrer la participation de 250 personnes, selon un communiqué du Centre.

L’objectif étant d’ouvrir le débat sur les opportunités de l’intelligence artificielle et le renforcement de l’employabilité des jeunes afin d’éclairer leur vision pour leur avenir professionnel, indique la même source.

Plusieurs interventions sur l’auto entrepreneuriat et la création d’une startup ainsi que des ateliers de coaching sont prévus dans le cadre de cette journée carrière.

4C ISET Rades fait partie d’un réseau de 162 centres à travers le pays créés dans plusieurs établissements universitaires.

Les Centres de Carrières et de Certification des Compétences “4C” offrent aux étudiants de l’enseignement supérieur des services en vue de faciliter leur insertion professionnelle à travers le conseil, l’orientation, la formation, la certification, l’organisation d’évènements et la garantie d’opportunités de stages et d’emplois.