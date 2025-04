Dans le cadre de la 39ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT, 25 avril-4 mai 2025), le Venezuela marque sa présence par un programme culturel mettant en lumière la richesse de son histoire et l’évolution de sa production littéraire. Outres les publications et séances de dédicace, la programmation comporte des rencontres littéraires et des conférences avec les différents représentants de la délégation culturelle qui réunit des auteurs et penseurs de renom dont Luis Britto García, écrivain, historien, essayiste et dramaturge vénézuélien, lauréat du Prix National de Littérature du Venezuela pour l’ensemble de son œuvre en 2001, Antonio Trujillo, poète, lauréat du Prix National de Littérature 2024-2025 et Carmen Bohórquez, historienne, philosophe et lauréate du Prix National d’Histoire.

Lors d’une rencontre autour de “Francisco de Miranda dans notre histoire”, l’historienne vénézuélienne Carmen Bohórquez, spécialiste dans l’étude de la pensée latino-américaine et des mouvements d’indépendance, a souligné le rôle central joué par le stratège et intellectuel Francisco de Miranda (1750-1816) en tant que précurseur des luttes pour l’indépendance de l’Amérique Latine.

Le vice-ministre du développement pour l’économie culturelle, directeur du Centre National du Livre du Venezuela, Raúl Cazal, a présenté quant à lui une conférence sur le thème “Le livre et la lecture durant vingt cinq ans de la Révolution bolivarienne”, avec une réflexion sur les transformations culturelles majeures du Venezuela au cours du dernier quart de siècle. Il a abordé les politiques adoptées et les avancées en matière de lecture, de publication et de diffusion littéraire.

Axé sur la pensée littéraire et la production intellectuelle du Venezuela, le programme s’est enrichi d’une rencontre sur le thème “Culture, production du livre et numérisation”, où l’accent a été mis sur les défis et opportunités du secteur de l’édition dans un monde en constante évolution technologique.

Autour du “Paysage actuel du roman au Venezuela”, la rencontre ayant réuni l’écrivain, historien et essayiste Luis Britto García, ainsi que Raúl Cazal, a permis de discuter des formes actuelles du roman vénézuélien en mettant l’accent sur les tendances littéraires émergentes et les thèmes dominants dans la production romanesque contemporaine.