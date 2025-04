Dans le cadre de la 34ème édition du Mois du Patrimoine (18 avril-18 mai) sous le thème “Patrimoine et art: mémoire de civilisation”, le Centre des arts, de la culture et des lettres (CACL) “Ksar Said” au Bardo, a concocté une programmation diversifiée, entre expositions, spectacles vivants, conférences scientifiques et ateliers, avec la participation de nombreux artistes plasticiens, universitaires, chercheurs en patrimoine, experts du patrimoine culturel immatériel, conteurs, artisans et artisanes venus de différentes régions de Tunisie.

Parmi les temps forts, figure la présentation, le 21 avril, du dossier “Les arts du spectacle chez les Twayef de Ghbonten“, proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Humanité. Cette présentation qui sera donnée par l’équipe scientifique composée d’Ismahan Ben Barka, Imed Soula et Hechmi Hassin, sera accompagné d’une exposition et d’un spectacle vivant d’une troupe Ghbonten, qui se produira également le 17 mai au Musée national de Carthage.

Autre moment attendu, la présentation, le 22 avril, du livre “Entre deux rives : itinéraire d’un historien des frontières”, signé par Riadh Ben Khalifa.

Le 26 avril, une exposition d’arts plastiques, conçue conjointement par la Direction des arts plastiques et la Poste tunisienne, sera inaugurée sous le titre “Des artistes dessinent le patrimoine en couleurs”.

La manifestation “Un monument… et des enfants”, dans sa troisième édition, mettra le cap, les 3 et 4 mai, sur le Palais El Abdellia, à travers une série de photographies et de vidéos réalisées par des enfants, ainsi que des ateliers et des récits contés par le conteur Youssef Baklouti. Des visites guidées à destination du jeune public sont prévues à El Abdellia à la Marsa afin de leur faire découvrir ce joyau architectural classé patrimoine historique depuis 1923.

Le 7 mai, la manifestation mettra à l’honneur le dossier arabe commun “Le henné rituels, pratiques sociales et esthétiques”, proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Seront notamment présentés un exposé sur le henné de la mariée à Siliana et sur les traditions de la région de Kébili, ainsi qu’une série d’ateliers autour des pratiques liées au rituel du henné dans les cérémonies de mariage en Tunisie.

Un atelier scientifique sera également organisé par l’Ecole d’Histoire et d’Anthropologie de Tunis, en partenariat avec la Chaire Icesco “Ibn Khaldoun pour la Culture et le Patrimoine”, autour du thème “Hannibal, histoire et mémoire : l’homme, le politique et le stratège”.

Un hommage posthume sera rendu le 14 mai à la mémoire de la doyenne des potières de Sejnane, “Ommi Jomaa” (Jomaa Selmi), disparue le 21 février 2025. Dépositaire d’un savoir-faire ancestral, la défunte a été d’un précieux apport pour les chercheurs de l’Institut national du patrimoine (INP), notamment pour l’élaboration du dossier ayant permis l’inscription, en 2018, de la poterie de Sejnane sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.