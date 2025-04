Le groupement du secteur privé à l’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a réclamé, à l’issue de sa réunion mercredi, la majoration des salaires pour l’année 2025 afin d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs, appelant à l’ouverture des négociations dans les plus brefs délais.

Il a également appelé, dans son communiqué, à une majoration du salaire minimum garanti dans les secteurs industriels et agricoles, appelant le gouvernement à faire pression pour baisser les prix et équilibrer le marché.

L’UTT a souligné la nécessité de promulguer la loi sur l’organisation des contrats de travail et l’interdiction de la sous-traitance et d’associer l’organisation au projet de réforme du code de travail et des législations sur l’emploi.