Le ministre des affaires sociales Issam Lahmar a prononcé l’allocution de la Tunisie, au cours de sa participation à l’évènement arabe de haut niveau intitulé : ” Technologies, créativité et entreprenariat: Appui à l’autonomie des personnes handicapée”, organisé par la ligue des états arabes, dans le cadre du 3e sommet mondial sur le handicap qui se tient les 2 et 3 Avril 2025 à Berlin.

Dans cette allocution, Lahmar a souligné l’engagement de la Tunisie à mettre en oeuvre la convention internationale sur les droits des personnes handicapées et le 2ème pacte arabe sur les personnes porteuses de handicap, réitérant l’attachement de notre pays à développer les capacités des personnes porteuses de handicap de manière à favoriser leur inclusion socio-économique et dans le marché de l’emploi.

Le ministre a évoqué le système d’information que la Tunisie prévoit de mettre en place, en vue de renforcer la qualité des services fournies aux personnes handicapées, en fonction de leurs besoins et spécificités citant à ce titre, le projet du “centre d’appel” pour handicapés, selon un communiqué du ministère des affaires sociales.

“La Tunisie réaffirme son attachement à inscrire le thème des technologies, de la créativité et de l’ entreprenariat au profit des personnes handicapées à l’ordre du jour des travaux de la réunion arabe et régionale de haut niveau qui se tiendra le 30 juin et le 1er juillet 2025 en Tunisie, dans le cadre de la préparation du 2ème sommet mondial pour le développement social, prévu en novembre prochain au Qatar” a-t-il précisé.

A noter que l’évènement arabe de haut niveau sur “les technologies, la créativité et l’entreprenariat: Appui à l’autonomie des personnes handicapée” a été organisé en partenariat avec le conseil supérieur des droits des personnes handicapées de Jordanie, l’organisation arabe des personnes handicapées, l’alliance internationale pour les personnes handicapées et le bureau exécutif du conseil des ministres du travail et des affaires sociales dans les pays du Golf.

Le ministre des affaires sociales a indiqué que cet évènement arabe de haut niveau constitue un engagement commun entre les pays arabes en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de mobiliser les dispositifs intelligents et les programmes de communication sociale, pour permettre à cette catégorie de bénéficier des différentes opportunités offertes et de l’égalité des chances.