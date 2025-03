Cette fête fut appelée également par les musulmans la petite fête par opposition ? la grande fete du mouton. Aid Fitr représente également une occasion de rassemblement des proches entre eux préparant ainsi des repas typiquement traditionnels.

SMS de Aid Al Fitre

parfois, Il est difficile pour quelqu’un de concevoir un sms cool ou un sms spécial pour cette occasion, Et Avant l’arrivé de ce sacré jour “Aid El Fitre” , voici quelques modèles SMS Aid AL Fitr et modèles Messages Aid Fitr:

message de Aid Al Fitre 1 :

Sur les ailes des papillons colorés je vous envois des roses parfumées sur lesquelles j’ai tatoué en lettre diamant?es”AIDEKOUM MOUBAREK”.

message de Aid Al Fitre 2:

Je vous envoie un salut royal et une félicitation impériale titrée par la bénédiction sacrée de dieu pour vous combler de bonheur et vous souhaitez Aid Moubarak.

message de Aid Al Fitre 3:

Ja3ala allahou 3idak moubarak , wa ayamak tatabarak, wa al3amal assalih rafi9ak , wa chahadata nassibak, wa el janata darek wa errasoul jaraké saha 3idkoum.

message de Aid Al Fitre 4 :

Ya nesmet el 3id zorihom o 3al khad boussihom o bel ward rochihom o b 3id al fitr barkilhom saha 3idkom wa kol 3am wa antom b khayr

message de Aid Al Fitre 5 :

Ya hmamet maka zourihem,w men 3itre el ka3ba 3atrihem,w men maa zemzem es9ihim,w bel3id el karime henihem.

sms Aid AL fitre 6 :

Que le bonheur soit ton compagnon et la tristesse un souvenir, que les anges te couvent de leur ailes et que les démons en soient jaloux, que le Paradis soit ton logis et que l’enfer te reste inconnu. Qu’Allah augmente ta foi et ton amour pour Lui! Amine SAHA 3IDKOUM

sms Aid AL fitre 7 :

Jour après jour l’année fait le tour et voila le retour du plus beau jour plein de bonheur et un petit mot pour ce jour ? inchallah aidkom mabrouk ?.

sms Aid AL fitre 8 :

Que ces jours t’apprtent le courage d’ibrahim .le pouvoir de soulaiman la beauté de youcef la lumière d’aissa la patience d’ayoub la chafaa de sidna mouhamed sala laho 3alayhi wsalam wa kolo aame wantoum bikhayr wa saha 3idkom.

sms Aid AL fitre 9 :

Jour après jour l’année fait le détour et voilà le retour du plus beau jour plein de imén et de ihssèn pour ce jour de fête AIDKOUM MOUBAREK kol3am toi et ta famille bkhier .

SMS Aid Fitre 10

bi lmisk wal3od blazhar walworod ntmanna lik 3id moubarek mass3oud mali2 blafrah walwo3id