Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a effectué une visite, hier mardi, à la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris, pour s’enquérir des activités de l’institution.

Au cours de sa visite, le ministre a inspecté les différents espaces, les installations ainsi que les services proposés aux résidents, en particulier les conditions d’hébergement des étudiants. Il a également vérifié les conditions de distribution des repas de l’iftar durant le mois de Ramadan.

Accompagné de l’ambassadeur de Tunisie à Paris, Dhia Khaled, et du directeur de la Fondation, Mahmoud Zouaoui, Belaïd a présidé une séance de travail avec les cadres de la Maison de Tunisie et la mission universitaire et éducative à Paris. Les échanges ont porté sur les services fournis aux étudiants, notamment les bourses, l’hébergement, la restauration et les activités culturelles, de même que l’enseignement de la langue arabe et de l’histoire nationale à la communauté tunisienne à l’étranger.

Le ministre a jugé indispensable de garantir des services de qualité aux étudiants et aux membres de la diaspora tunisienne ainsi que d’améliorer les infrastructures et les capacités mises à leur disposition. Il a également appelé à redoubler d’efforts pour résoudre les difficultés évoquées lors de la réunion de travail.