A l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, ce jeudi 27 mars 2025, le Pôle Théâtre et Arts Scéniques au Théâtre de l’Opéra de Tunis organise une manifestation nocturne qui s’intitule “La Nuit du Théâtre à la cité » prévue demain soir dans divers espaces de la cité de la culture.

Sept spectacles de théâtre et musicaux sont au programme de cet évènement organisé sous l’égide du Ministère des Affaires Culturelles et qui s’inscrit également dans le cadre de la manifestation “Ramadan à la cité”.

“La Nuit du Théâtre à la cité » débute à 21h30 et se poursuivra jusqu’à une heure tardive. Le dernier spectacle débutera à 2h30.

Le hall de la cité de la culture abritera une exposition photographique dédiée aux figures du théâtre national durant la période 1970-1980.

La place des théâtres accueillera un spectacle musical qui s’intitule « Tarika » avec le chanteur Haythem Hadhiri et DJ Benjemy.

La grande salle du Théâtre de l”opéra accueillera un deuxième spectacle musical, « Si Lemhaf ». La cérémonie officielle verra une série d’hommages qui seront rendus à un certain nombre de dramaturges qui ont contribué à enrichir la scène théâtrale nationale dont les artistes récemment disparus Fethi Haddaoui, décédé le 12 décembre 2024 à l’âge de 63 ans et Amara Melliti, mort le 28 février 2025.Mouna Noureddine, Aissa Harrath, Raouf ben Amor, Latifa Gafsi, Bahri Rahhali et Mounir Ergui seront également à l’honneur.

La liste des spectacles de théâtre comprend trois pièces qui seront présentées à partir de 22h30 à la salle des Jeunes créateurs : « Toxic Paradise » (El Bakkhara) de Sadok Trabelsi et production du Pôle Théâtre et Arts Scéniques, « Under Pressure» de Rayen Karoui et production du centre des arts dramatiques et scéniques du Kef et « Fake Silence », encadrement de Mariem ben Hssan et production de Be Actor Studio.

« Toxic Paradise » est une pièce multiprimée, lauréate, notamment du Tanit d’Or de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC, 23-30 novembre 2024) en plus de trois autres prix, et du Grand Prix – Prix Cheikh Sultan Ben Mohamed El Qasimi- de la 15ème édition du Festival du Théâtre Arabe (9 au 15 janvier 2025) à Mascate (Sultanat d’Oman).

La salle Sophie el Goulli accueillera la projection de la pièce « J’Ha et l’Orient en désarroi » mise en scène par Fadhel Jaibi et produite par le groupe de jeunes créateurs le Théâtre du Sud de Gafsa. Cette pièce est une adaptation théâtrale écrite par Mohamed Raja Farhat qui présentait une lecture de la réalité politique arabe dans les années 70.

Selon un article paru au journal arabophone « El Maghreb » (31 janvier 2022), après avoir été censurée lors de sa première nationale, « J’Ha et l’Orient en désarroi » a été présentée au Théâtre municipal de Tunis et filmée par la Télévision nationale et ce sur décision du ministre de la culture Chedli Klibi qui avait décidé de lever la Censure. La pièce avait ensuite connu un grand succès en Tunisie et à l’étranger dans des pays comme le Liban et le Canada.

Notons que Chedli Klibi (1925-2020) est le premier ministre de la Culture sous la présidence de Habib Bourguiba et dont le nom est inscrit à l’entrée de la Cité de la Culture, baptisée depuis le 9 juillet 2020 « Cité de la Culture, Chedli Klibi ».

La Journée Mondiale du Théâtre a été créée en 1961 par l’Institut international du théâtre (ITI). Elle est célébrée chaque année le 27 mars par les Centres de l’ITI et la communauté théâtrale internationale. Divers événements nationaux et internationaux de théâtre sont organisés pour marquer cette occasion.

Le Théâtre National Tunisien (TNT) organise la manifestation “Tunis Théâtres du Monde” dans sa troisième édition du 20 au 27 mars à la Salle Le 4ème Art à Tunis. La soirée de clôture sera marquée par la lecture du message de la Journée mondiale du théâtre par l’homme de théâtre Noureddine Ouerghi.

Le message de cette année est écrit par l’homme de théâtre grec Theodoros TERZOPOULOS qui est metteur en scène, pédagogue, auteur, fondateur et directeur artistique de la compagnie de théâtre Attis, inspirateur des Olympiades du Théâtre et président du Comité international des Olympiades du Théâtre.