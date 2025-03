“Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) œuvre à garantir l’application du Guide de bonnes pratiques éthiques et éditoriales, intitulé “vers une communication inclusive : changer de regard sur le handicap et promouvoir les droits des personnes handicapées en Tunisie” publié il y a quelques mois par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)” a fait savoir jeudi, Zied Dabbar, président du SNJT.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Dabbar a précisé que le syndicat s’engage à republier et à envoyer des copies de ce guide aux journalistes afin d’instaurer les bonnes pratiques dans le traitement de certaines questions sensibles, telles que celles des personnes en situation de handicap.

Il a indiqué que la commission d’éthique du syndicat organisera des rencontres avec les journalistes pour mieux faire connaître ce guide et inciter les journalistes à respecter ses recommandations.

Dans ce cadre, Zied Dabbar a indiqué qu’une rencontre a été organisée, hier mercredi, au siège du syndicat en partenariat avec la coalition nationale “Pour des médias inclusifs et accessibles aux personnes handicapées en Tunisie”, afin de mieux faire connaître ce guide aux journalistes.

“A cette occasion, l’accent a été mis sur la nécessité de défendre les causes des personnes en situation de handicap dans les médias et de mettre fin aux pratiques qui pourraient leur causer des préjudices matériels ou psychologiques” a-t-il ajouté soulignant que l’accès à l’information aux personnes en situation de handicap auditif et visuel, dont le nombre s’élève à environ 250 mille en Tunisie, est désormais une responsabilité partagée.