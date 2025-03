Tunisie : La SONEDE met en place un programme de forage de 57 puits pour renforcer l’approvisionnement en eau

Un programme de forage de 57 puits a été mis en exécution, en vue de faire face au pic de consommation de l’eau potable dans les différentes régions du pays, a indiqué le PDG de la SONEDE, Abdelhamid Mnaja, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une visite de travail, effectuée mercredi, par le secrétaire d’État chargé des ressources en eau, Hamadi Habib, au gouvernorat de Siliana.

Le responsable a précisé que 18 puits sont entrés en exploitation, jusque-là, et 24 autres sont en cours d’achèvement, tandis que les puits restants sont actuellement en phase d’attribution de contrats.

D’après lui, 6 puits seront réalisés dans le gouvernorat de Siliana, et plus précisément dans les délégations de Siliana nord, Siliana sud, Bargou et Rouhia, moyennant un coût total estimé à 6,7 millions de dinars (MD).

Pour rappel, le gouvernorat de Siliana est approvisionné en eau potable à partir de sources locales, principalement des puits profonds, dont la plupart sont épuisés en raison de manque de pluie pendant plusieurs saisons consécutives. Ceci a entrainé des perturbations au niveau de l’approvisionnement en eau potable, durant l’été 2024, surtout dans les deux villes de Siliana, et de Makthar.

Mnaja a annoncé, en outre, que plusieurs puits sont programmés au gouvernorat de Gafsa, notamment dans les délégations d’Oum Larayes, et Redaief, afin d’assurer l’approvisionnement en eau dans ces régions.

« Des projets hydrauliques devraient entrer en service au gouvernorat d’El Kef, avant la saison estivale, notamment le raccordement de la nappe phréatique de Bir Nakhal à la ville d’El Kef », a encore fait savoir le responsable.

Sur un autre registre, Mnaja a indiqué qu’une salle d’opérations centrale, opérationnelle 24h/24h, a été créée au siège de la Sonede à El Manar, dans le but de suivre toutes les réclamations des citoyens, en rapport avec les fuites et les pannes enregistrées.

Par ailleurs, il a rappelé que la Société a décidé, depuis le 24 février 2025, le rééchelonnement automatique des dettes des clients, dont la consommation ne dépasse pas les 40 m3 par trimestre.