L’Organisation nationale des entrepreneurs (ONE) a lancé un appel aux diplômés des universités et des centres de formation professionnelle pour rejoindre la première promotion du programme “Wa3d”, destiné à soutenir les jeunes entrepreneurs en Tunisie.

Selon la page officielle Facebook de l’ONE, le programme “Wa3d” vise à accompagner les jeunes diplômés et professionnels dans le développement de leurs projets, de l’idée à l’acquisition des premiers clients. Ce parcours complet, d’une durée de cinq mois, combine formation, mentorat et financement. Il propose des ateliers pratiques en gestion d’entreprise, marketing, finance, et autres domaines essentiels.

Les participants seront soutenus à chaque étape par des experts et spécialistes, et bénéficieront d’une assistance pour les démarches juridiques liées à la création d’entreprise. Ils auront également accès à des opportunités de financement et à la création de réseaux avec des investisseurs et partenaires. Un suivi post-lancement est prévu pour assurer la pérennité des projets.

Les inscriptions pour la première promotion du programme “Wa3d” sont désormais ouvertes.

L’Organisation nationale des entrepreneurs avait lancé ce programme la semaine dernière, en présence de personnalités influentes du domaine de l’entrepreneuriat en Tunisie, dont des présidents d’universités, des investisseurs, des représentants d’institutions publiques, ainsi que des ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques.