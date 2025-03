La Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC) a annoncé le lancement de “Coulisses Créatives”, un programme qui propose une immersion au cœur du processus de création cinématographique. A travers une série de rencontres mensuelles, cette initiative ne se limite pas à la découverte du film achevé, mais s’intéresse aux étapes souvent invisibles qui jalonnent son élaboration. Esquisses scénaristiques, storyboards, scènes coupées ou réécrites : autant d’éléments qui révèlent la complexité du travail des cinéastes tunisiens.

Conçues comme un laboratoire vivant de la production cinématographique, ces rencontres offrent un espace d’échange où l’ébauche devient matière à réflexion et source d’inspiration.

Avec ce programme qui offre un regard inédit sur la genèse de l’œuvre artistique, la FTCC ambitionne de proposer une approche novatrice de l’analyse filmique en explorant une phase essentielle de la création souvent éclipsée par l’œuvre finale.

En réintégrant cette étape dans le dialogue cinéphile, l’initiative entend raviver l’énergie créative et interroger les mécanismes profonds de l’invention artistique, en analysant les choix artistiques, les obstacles rencontrés et les doutes qui accompagnent le processus créatif.

Fondée en 1949 et dirigée par feu Tahar Cheriaa en tant que premier président, la FTCC œuvre pour la diffusion de la culture cinématographique. Dotée d’un réseau d’environ 30 ciné-clubs répartis dans plusieurs villes du pays, elle assure la projection et la discussion de films issus de différentes régions du monde. Véritable école du cinéma, elle a formé un grand nombre de cinéastes et de critiques tunisiens.