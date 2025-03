La rencontre entre l’US Monastir et l’Olympique de Béja s’annonce déterminante pour la suite du championnat. Actuellement troisième avec 47 points, l’US Monastir est au coude-à-coude avec ses poursuivants directs, le Club Africain (également 47 points) et l’Étoile du Sahel (48 points), et doit impérativement s’imposer pour consolider sa place sur le podium.

De son côté, l’Olympique de Béja, neuvième au classement avec 28 points, traverse une période compliquée. Avec seulement une victoire lors des cinq derniers matchs et trois défaites consécutives récentes, Béja doit réagir rapidement pour s’éloigner de la zone rouge et redonner confiance à ses supporters.

Historiquement, les confrontations directes entre ces deux équipes tournent largement en faveur de Monastir : sur les cinq dernières rencontres, Monastir compte trois victoires contre une seule pour Béja et un match nul.

Ce match représente donc un enjeu majeur pour les deux formations : l’US Monastir vise le haut du tableau et une possible qualification continentale, tandis que Béja cherche à inverser la dynamique négative.

Le spectacle s’annonce passionnant, et les supporters espèrent assister à un match riche en émotions et en rebondissements.

Le match sera diffusé sur Al Wtania 2.