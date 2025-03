La Ligue Europa Conférence promet une soirée intense ce jeudi 9 mars 2025 avec plusieurs matchs captivants lors des huitièmes de finale. À 21h00, l’affiche phare opposera le Vitória Guimarães, solide club portugais, au Betis Séville, habitué des joutes européennes et favori sur le papier.

Plus tôt dans la soirée, dès 18h45, la Fiorentina reçoit le Panathinaïkos Athènes dans un duel méditerranéen qui promet du jeu et de la passion. À la même heure, Djurgardens IF tentera de faire valoir son avantage à domicile face aux Chypriotes de Pafos FC, tandis que le club portugais du Vitoria Guimaraes défiera les Espagnols du Betis Séville, pour un choc attendu à 21h00.

Ces confrontations sont cruciales, chacune des équipes ayant pour objectif de se rapprocher du prestigieux titre européen.