Accusés à raison, durant des décennies, de monopoliser l’activité touristique, les professionnels du balnéaire ont enfin décidé de diversifier, un tant soit peu leur activité monotypique en lançant un nouveau produit : celui du tourisme littoral durable.

S’inscrivant dans le cadre du projet structurant de l’économie bleue, le nouveau créneau consiste à placer le littoral et les îles tunisiennes au centre d’un projet de développement intégré.

Dans cette perspective, La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) a animé, en mai 2026, un Forum National sur «Le Tourisme Côtier Durable dans l’Espace Méditerranéen ».

Ont notamment coanimé cette manifestation, Sofiane Tekaya, Ministre du Tourisme, Mohamed Amine Achour représentant du secrétariat Général des Affaires de la Mer), l’Ambassadeur Ziad Bouzouita (Coordinateur National WestMed) et Imed Zammit (Point de Contact National WestMed.

Ce forum a eu le mérite d’identifier plusieurs îles comme futures plateformes d’écotourisme, de tourisme scientifique et d’initiatives durables, avec des projets ciblant les énergies renouvelables et le transport maritime propre.

Objectif : faire de chacune des cinq régions côtières du littoral un pôle touristique et économique à part entière, en capitalisant sur l’étendue du littoral tunisien (1300 kms), tout en positionnant la Tunisie comme référence méditerranéenne du tourisme durable.

Et pour ne rien oublier quelques références chiffrées sur le potentiel qu’offre ce nouveau créneau :

18 % des hôtels tunisiens sont déjà certifiés écologiques (Ecolabel, Green Globe) – contre 12 % en moyenne dans les pays voisins.

Plus de 45 % des stations balnéaires utilisent l’énergie solaire, contre 30 % dans le reste du bassin méditerranéen.

Réduction de 35 % des émissions de CO₂ par nuitée d’hébergement d’ici 2026 et augmentation de 22 % du flux de voyageurs recherchant un hébergement écologique, générant plus de 150 M USD de recettes supplémentaires pour le secteur.

ABS