Le paysage automobile tunisien s’apprête à accueillir une nouvelle génération de véhicules premium. Auto Hall, nouveau concessionnaire automobile du Moulin Holding, annonce le lancement officiel en Tunisie des deux marques chinoises VOYAH et MHERO.

Cette introduction marque une étape majeure dans le développement du marché automobile national en proposant aux clients tunisiens une nouvelle vision de la mobilité haut de gamme, associant innovation technologique, électrification avancée, design d’exception et performances de premier ordre.

À travers ce lancement, Auto Hall confirme son ambition de contribuer à la transformation du secteur automobile tunisien en offrant des véhicules répondant aux standards internationaux les plus exigeants.

VOYAH : l’excellence du luxe intelligent

Marque premium de nouvelle génération, VOYAH incarne une approche moderne du luxe automobile où technologie, raffinement et bien-être se conjuguent harmonieusement.

Inspiré du voyage et de l’exploration, son nom traduit une volonté d’ouverture vers de nouveaux horizons. Son identité visuelle s’appuie sur la légende chinoise du Kunpeng, oiseau mythologique symbole de liberté, d’ambition et de dépassement de soi.

VOYAH développe une gamme complète de véhicules électriques et hybrides rechargeables (EV, PHEV et REEV) conçus pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante à la recherche d’une mobilité durable sans compromis sur le confort, la performance ou l’expérience de conduite.

La marque se distingue notamment par :

Des technologies embarquées de dernière génération

Un design élégant et sophistiqué

Des motorisations électrifiées performantes

Un niveau élevé de confort et de sécurité

Une expérience utilisateur intuitive et connectée

Les premiers modèles commercialisés en Tunisie seront :

VOYAH FREE VOYAH DREAM VOYAH COURAGE



MHERO : la puissance au sommet du luxe tout-terrain

Pensée pour les passionnés d’aventure, de performance et de technologies de pointe, la marque associe des capacités de franchissement exceptionnelles à un niveau de sophistication rarement atteint dans l’univers des véhicules tout-terrain.

Depuis son lancement, MHERO s’est imposée comme une référence mondiale en matière d’ingénierie avancée, intégrant les dernières innovations en électrification, en intelligence embarquée et en contrôle dynamique.

Les véhicules MHERO se distinguent par :

Une puissance spectaculaire adaptée aux terrains les plus exigeants

Des capacités de franchissement de très haut niveau

Des architectures électriques et hybrides haute performance

Des systèmes intelligents d’assistance à la conduite et au tout-terrain

Un design robuste à forte identité visuelle

Les modèles introduits en Tunisie seront :

MHERO 917

MHERO 817

Auto Hall : un nouvel acteur au service de l’excellence automobile

À travers l’introduction de VOYAH et MHERO, Auto Hall affirme son positionnement sur le segment premium et s’impose comme un nouvel acteur de référence sur le marché automobile tunisien.

S’appuyant sur l’expertise et la solidité du Moulin Holding, Auto Hall entend proposer à ses clients bien plus que des véhicules : une expérience complète fondée sur l’excellence du service, l’innovation technologique et un accompagnement répondant aux standards internationaux les plus élevés.

Cette approche vise à accompagner l’évolution des attentes des consommateurs tunisiens vers une mobilité plus intelligente, plus performante et plus durable.

Une nouvelle étape pour le marché automobile tunisien

L’arrivée de VOYAH et MHERO en Tunisie marque l’entrée de deux marques à fort potentiel international sur un marché en pleine mutation.

En réunissant luxe, électrification, technologie et performance, Auto Hall ouvre une nouvelle page de l’automobile premium en Tunisie et contribue à l’émergence de nouveaux standards d’excellence dans le secteur.

L’ensemble des caractéristiques techniques, équipements et offres commerciales seront dévoilés lors du lancement officiel des marques VOYAH et MHERO en Tunisie prévu dans les prochains jours.