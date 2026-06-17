Des céréaliculteurs bénéficiaires du programme ADAPT “Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie”, ont participé à une journée de démonstration organisée, récemment, par l’Institut National des Grandes Cultures (INGC) à Zaghouan.

A travers des parcelles de démonstration mises en place dans le cadre de la composante “ADAPT Céréales”, les agriculteurs ont observé les performances des variétés locales de blé dur notamment Biskri, Chili et Mahmoudi cultivées en mélange, et de les comparer aux variétés améliorées.

Selon Noureddine Nasr, expert international en développement agricole et rural, qui assistait à la journée de démonstration, les observations réalisées ont mis en lumière le fort potentiel de ces variétés locales, particulièrement adaptées aux conditions pédoclimatiques des zones semi-arides et aux systèmes de production agroécologiques.

“Les résultats obtenus sont prometteurs, avec des rendements encourageants, une bonne résilience face aux contraintes du milieu et des coûts de production maîtrisés.

Une expérience inspirante qui contribue à promouvoir des systèmes céréaliers plus durables, résilients et valorisant le patrimoine génétique local”, commente l’expert.

Le programme ADAPT financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental en Tunisie, avec une enveloppe totale de 70 millions d’euros.

Lancé en 2023 pour une durée de 5 ans (2027), ce programme a pour objectif de valoriser le potentiel d’une production durable, inclusive et résiliente des systèmes céréaliers Améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaire de la Tunisie. Concrètement, le programme accompagne les agriculteurs à travers des remises sur les intrants (semences de céréales, légumineuses, engrais), un soutien aux services agricoles (mécanisation, transport) et une facilitation de l’accès au Fonds d’Indemnisation des Dommages Agricoles liés aux Calamités naturelles (FIDAC).

La composante ADAPT Céréales du programme (24,8M euros) vise à améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires en Tunisie, avec une réponse immédiate à un risque de pénurie de céréales, et à valoriser et soutenir une production céréalière durable, inclusive et résiliente.

En Tunisie, la production de blé est fortement dépendante des précipitations, ce qui entraîne de fortes variations d’une année à l’autre, selon une note pays de la FAO. Les besoins d’importation de blé pour la campagne de commercialisation 2025/26 (juillet/juin) sont estimés à environ 2 millions de tonnes, soit environ 3 % de moins que la moyenne, selon la même source, ce qui reflète une production nationale de blé supérieure à la moyenne récoltée en 2025. Le blé dur représente la principale culture céréalière, utilisée notamment pour la semoule et les pâtes. Les principales zones de production se situent dans le nord du pays, notamment à Béja, Jendouba et Bizerte.