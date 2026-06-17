Le volume des intentions d’investissement dans la zone touristique de Tabarka-Ain Draham (gouvernorat de Jendouba) a atteint près de 500 millions de dinars, a fait savoir le directeur général de l’Office national du tourisme, Mohamed Mehdi Haloui à l’Agence TAP.

Il a indiqué lundi à l’Agence TAP, à l’occasion de l’arrivée du premier vol charter à l’aéroport de Tabarka-Ain Draham en provenance de l’aéroport de Prague avec 146 touristes tchèques à bord, que l’exploration de nouveaux marchés touristiques requiert la réalisation de projets touristiques innovants, la facilitation des investissements et l’adoption d’un nouveau modèle d’urbanisme.

De son côté, l’ambassadeur de la République Tchèque en Tunisie, Richard Kadlčák a souligné à l’Agence TAP que la Tunisie dispose d’une offre touristique diversifiée axée sur la richesse de ses sites archéologiques et historiques ainsi que de ses paysages naturels qui en font une destination incontournable.

Le diplomate a ajouté que l’augmentation du nombre de vols entre les deux pays permettra de stimuler davantage de touristes Tchèques en Tunisie et à Tabarka en particulier, doté d’atouts touristiques indéniables.

S’agissant des relations économiques bilatérales, il a rappelé que le Forum d’Affaires organisé en 2024 constituait une belle initiative pour renforcer le partenariat entre la Tunisie et la Tchèque.

Par ailleurs, un deuxième vol en provenance de Pologne est arrivé, lundi, à l’aéroport de Tabarka-Ain Draham.