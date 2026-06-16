Le Mondial 2026 est le plus grand format jamais organisé par la FIFA : 48 équipes, 104 matches et 3 pays hôtes — Canada, Mexique, États-Unis. Cette extension augmente les revenus attendus autour des droits TV, du sponsoring, de la billetterie et de l’hospitalité.

Une Coupe du monde à 13 milliards de dollars

La FIFA prévoit 13 milliards USD de revenus sur le cycle 2023-2026. L’organisation relie cette hausse à l’élargissement de ses compétitions phares.

En 2024, ses revenus ont atteint 483 millions USD. Les droits marketing représentaient 63%, devant les droits TV, les licences et les autres revenus.

Droits TV, sponsors, billets : les trois leviers

Le Mondial reste une plateforme commerciale mondiale. La FIFA indique que ses partenaires obtiennent visibilité en stade, droits d’usage des marques officielles, hospitalité, publicité et protection contre l’ambush marketing.

Reuters souligne que le passage à 48 équipes renforce les opportunités de revenus via billetterie, sponsors et diffusion. La FIFA a aussi augmenté de 15% les distributions aux sélections participantes, à 871 millions USD.

Billetterie dynamique et controverses

La billetterie 2026 introduit des prix dynamiques. Reuters a rapporté des billets à partir de 60 USD pour certains matches de groupes, avec des prix pouvant atteindre 6.730 USD pour la finale.

Des critiques récentes portent sur le coût des billets. L’AP rapporte que la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a appelé la FIFA à réfléchir à l’accessibilité des prix.