«Transformation numérique et commerce en Afrique du Nord », est le thème d’un séminaire en ligne qui sera organisé, le 23 juin 2026, par le Bureau sous-régional de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), en Afrique du Nord.

Cette rencontre sera l’occasion d’examiner comment la transformation digitale peut consolider l’intégration et l’inclusion commerciale en Afrique du Nord, conformément à des cadres continentaux tels que la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf), et identifier les opportunités et défis liés au commerce digital dans la sous-région, a fait savoir, mardi, la CEA.

Les travaux de cet événement porteront sur diverses problématiques dont : « Comment la transformation digitale peut intervenir dans la refonte des processus commerciaux et l’accélération de l’intégration régionale en Afrique du Nord », « Quel type d’environnement les décideurs ont besoin de créer pour accélérer le développement du commerce digital » et « les exigences en matière de gouvernance, de réglementation et d’institutions pour une mise en œuvre effective des politiques de commerce numérique dans le cadre de la ZLECAf ».

Les débats se tiendront avec la participation d’experts issus de diverses institutions dont la Commission Economique pour l’Afrique (CEA – ONU), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Université Côte d’Azur et l’Université Mohammed V de Rabat.

Selon la CEA, les pays nord-africains traversent aujourd’hui une période de transformations profondes, marquée par l’accélération de la digitalisation.

Toutefois, les avancées enregistrées restent inégales et généralement inférieures à leur potentiel concernant certains aspects tels que la connectivité, les infrastructures, les compétences numériques, la facilitation du commerce digital et les plateformes de commerce numériques.

Ces retards limitent la capacité des PMEs nord africaines, qui représentent 80 à 90% d’entreprises formelles et près de la moitié de l’emploi dans la sous-région, à saisir des opportunités de commerce en ligne dans le cadre de la ZLECAf.