Une soirée exceptionnelle de musicothérapie a été organisée à la maison du théâtre au Bardo au profit des résidents des centres des personnes âgées dans le Grand- tunis, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la musicothérapie qui coïncide avec le 1er mars de chaque année.

Au cours de cette soirée musicale, qui a été animée par l’Orchestre symphonique du conservatoire El Manar” et la troupe musicale “Ajras”, les participant ont interprété le chant des séniors “hlow w mor hatta yitada laamor”, dont les paroles ont été écrites, dans le cadre d’un atelier musical regroupant les résidents des centres des personnes âgées et des spécialistes au sein de ces unités, qui a été lancé pour leur permettre de s’extérioriser et d’exprimer leurs émotions.

La musicothérapie est une pratique de soins et d’accompagnement utilisant le son et la musique comme moyen d’expression pour maintenir et améliorer la santé physique et mentale et facilite l’interaction et l’intégration dans la société.

Cette discipline est pratiquée, généralement en milieu hospitalier par des psychologues ou dans les centres de réinsertion, les écoles ou les centres de prise en charge.

Cette manifestation, la première du genre, qui s’est déroulée sous la supervision de la présidente de l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) Naima Jelassi vise à réhabiliter les séniors dans la société, à mettre en valeurs leurs capacités créative et à favoriser leur participation aux activités culturelles interactives.