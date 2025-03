La septième édition des nuits festives de Ramadan “Saha Chribtek”, organisée par le Goethe-Institut à Tunis, prévoit cette année trois soirées (21h30) où contes, cinéma et musique se rencontrent pour célébrer la richesse des échanges culturels et offrir une expérience où les traditions de l’art riment avec les couleurs des temps modernes.

La première soirée, prévue le 18 mars 2025, sera marquée par la présentation du livre “Les Contes de la Nuit”, écrit et illustré par Khalil Gharbi. Cette présentation sera accompagnée d’une lecture en français et en dialecte tunisien par l’actrice Nadia Boussetta, sur une ambiance musicale signée Imen Mourali. Avec un retour aux sources, mêlant littérature et musique pour rendre hommage aux anciens mythes, qu’il s’agisse du sage Sidi Bou Said ou de la gourmande “Ghoula”, la soirée met en lumière ces figures légendaires à travers une immersion sonore et visuelle inspirée du patrimoine tunisien.

Nadia Boussetta prêtera sa voix aux récits, tandis qu’Imen Mourali enveloppera la soirée de ses compositions musicales. Le tout sera sublimé par les créations d'”Effet-Mère”, qui fera revivre les héros et héroines des contes grâce au mapping vidéo. Entre lecture, musique, projections et ateliers de coloriage, le public est convié à plonger dans un univers où l’art se lit, s’écoute et se regarde.

La deuxième soirée, le 19 mars, célébrera avec “10 ans de Ciné Par’Court”, le dixième anniversaire du programme “Khatawat-Ciné Par’Court”, avec une sélection des œuvres des plus marquantes et des films qui ont façonné l’identité du programme et révélé de jeunes talents prometteurs.

Enfin, la troisième et dernière soirée, le 22 mars, sera rythmée par la performance du “Dendri Stambeli Movement”, dans un voyage au coeur des traditions et des sons contemporains, où se rencontrent musiciens de formation moderne et héritiers de la tradition Stambeli à travers les sons de la guitare électrique et de la basse qui se mêlent aux instruments emblématiques du Stambeli -Gombri, Gambra, Gougay et Chkachak-. Le groupe Dendri est actuellement composé de sept musiciens : Mohamed Khachnaoui, initiateur du projet, à la batterie, Bellassan Mihoub et Mohamed Jouini au chant, au Gombri et aux Chkachak, Sahbi Ben Mustapha à la basse et Aymen Ben Attia à la guitare.