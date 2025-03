Un nouveau bureau de contrôle relevant de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a été ouvert lundi au marché de gros à Bir El Kassaa, dans le cadre des efforts visant à garantir la sécurité et la qualité des produits alimentaires en vente sur le marché, a annoncé l’INSSPA dans son communiqué.

L’INSSPA a précisé que ce bureau de contrôle vise à sensibiliser à l’importance d’adopter les meilleures pratiques pour préserver la santé du consommateur et la qualité des produits commercialisés, soulignant son entrée en activité au cours de ce mois saint.

Ce bureau est chargé de garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires en vente sur le marché, mise à part la saisie et la destruction des produits impropres à la consommation et assure le suivi des produits emballés tel que les dattes et le respect par les commerçants de la réglementation en vigueur dans ce secteur en vue de garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires commercialisés sur le marché.