Le commissariat régional des affaires culturelles dans le gouvernorat de Ben Arous a mis au point en collaboration avec les maisons de la culture, un programme culturel riche et varié au cours du mois de ramadan, qui comprend des spectacles de divers genres musicaux et des soirées artistiques dans le cadre des festivals “les nuits de Ramadan” dans les différentes délégations.

Le festival “les nuits de la Médina” a Hammam-lif qui démarre le 10 mars prochain, propose au public des spectacles de “Tarab” avec la participation des chanteuses Nejha Jamal (11 mars), et Rihab Sghaier (13 mars) et de chant Soufi de la troupe “Safa Errouh” de l’association du Maghreb Arabe (16 mars) et la troupe “Nouba” de Atef Abroug (12 mars)

La manifestation “Qanadil Romdhane” (les lanternes de ramadan) à Ben Arous comprend deux spectacles de chant Soufi de Mohamed Biskri (19 mars) et Souheil Charni (23 mars) et deux soirées de musique classique avec sur scène Olfa Baouab (21 mars) et Noureddine Ben Aicha (22 mars), outre l’organisation d’un concours de récitation du coran en collaboration avec les scouts Tunisiens (22 mars) une soirée religieuse en collaboration avec l’association coranique de la région et un spectacle de chant Soufi intitulé “Hyam Ichq El Qouloub” de Ahmed Jelmem (25 mars).

La manifestation “les nuits de ramadan” à Ezzahra comprend deux spectacles: le premier consiste en une soirée dédiée au Tarab et au patrimoine tunisien de Maher Jaibi, alors que le deuxième est intitulé ” Nayrouz” de Abdallah Ben Mimoun (21 mars).

Le festival “Nassamet Mégrine” propose aux amateurs de la musique Soufie le spectacle “Rjel Essoufia” de Abdelkrim Basti (14 mars) et les concerts de Wahiba Bahaeddine (16 mars) et de Adel Soltane (17 mars) ainsi que la pièce de théatre “Fanan” de la troupe du théâtre du sud (18 mars) et les troupe soulamia et les arts du patrimoine (19 mars).

La programmation des nuits de ramadan à “El Mourouj” se caractérise par un spectacle de “Zouars El Hadhra” de Morched Boulila (20 mars) la “Chorale el Mahaba” (21 mars), la comédie théâtrale “Cafichanta” (22 mars) et un concert du chanteur Sofien Zaidi (26 mars)

La manifestation “Rouhaniyet Ramadhania” a Mornag comprend une série de spectacles dont notamment, un concert de Alia Belaid (20 mars) “Hadhret Rjel Tounes” de Abdallah Dhaouadi (22 mars), une soirée poétique (21 mars) outre un spectacle pour enfants organisé par l’association Farha et le centre des personnes à mobilité réduite (20 mars)

Le festival “Fawanis ramadhane à Hammam Chatt a organisé trois spectacles: une animation pour enfants (16 mars) un concert soufi de Rafik Boubakri (17 mars) et une soirée interactive baptisée “le public chante” (19 mars)

Le festival de la médina à Rades propose trois soirées musicales: “Sayed El Achikine” de Anis Lajmi (20 mars) “Al Olfa Anissaiya” de Olfa Baouab (21 mars) et un concert de Adnen Chaouachi (22 mars)

Les amateurs du festival “Layali Ramadhan” à Boumhal auront rendez-vous avec la chanteuse Raja Ben Said (19 mars) et les spectacle “Hanin” du club de chant El Massar (20 mars) et “Al Salah” de la société de production chaknabaria (21 mars)

Le comité d’organisation “des nuits de ramadan à Mhamdia” a proposé un programme haut en couleur alliant des spectacles pour enfants (16 mars) des concerts de musique et de chants interprétés par Aya Daghnouj (16 mars) Mongia Sfaxi (20 mars) la troupe féminine d’Olfa Baouab (23 mars) un spectacle de musique Soufi de Cherif Riahi (25 mars) “Ya cheghla Bali” de Lilia Nachi (26 mars) et “Takhmira” de Mourad Becha et une soirée signée par Asma Ben Ahmed (28 mars)

Concernant les spectacles dans les établissements pénitentiaires, deux concerts ont été programmés. Il s’agit de “Reflex” de Adel Bouhaha à la prison civile de Mornag et de la troupe de Néjib Khlas au centre de réhabilitation des jeunes filles délinquantes à Mghira. les dates de ces spectacles seront fixés ultérieurement.

Des spectacles ont été programmés en collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à savoir la pièce de théâtre ” Braquage” de Mondher Jeridi (5 mars) et la troupe ” Al Safa lil Hadhra” de Abdelmajid Mhissen (12 mars) au foyer universitaire de Ben Arous.