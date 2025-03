Karim Leklou a été couronné Meilleur Acteur lors des César 2025 pour son rôle dans Le Roman de Jim, réalisé par Arnaud et Jean-Marie Larrieu. Cette distinction consacre une carrière marquée par des performances remarquées et une progression constante dans le cinéma français.​

Un parcours ascendant

Né le 20 juin 1982 à Sèvres, Karim Leklou est le fils d’un père algérien, magasinier, et d’une mère bretonne, réceptionniste. Il grandit à Saint-Cyr-l’École, dans les Yvelines. Passionné de cinéma dès son plus jeune âge, il est particulièrement marqué à dix ans par le film Do the Right Thing de Spike Lee. Avant de se lancer dans le cinéma, il exerce divers petits métiers tout en suivant des cours de théâtre à Paris. ​

Sa carrière débute avec une apparition dans Un prophète (2009) de Jacques Audiard. Il se fait ensuite remarquer dans des films tels que Les Géants de Bouli Lanners et La Source des femmes de Radu Mihaileanu, tous deux présentés au Festival de Cannes en 2011. Ces rôles lui permettent de s’imposer progressivement dans le milieu du cinéma d’auteur français. ​

Des nominations aux César avant la consécration

Avant sa victoire en 2025, Karim Leklou avait déjà été nommé à deux reprises aux César. En 2019, il est en lice pour le César du Meilleur Espoir Masculin pour sa performance dans Le monde est à toi de Romain Gavras. Puis, en 2022, il est nommé dans la catégorie Meilleur Acteur dans un Second Rôle pour Bac Nord de Cédric Jimenez.

Le Roman de Jim : un rôle marquant

Dans Le Roman de Jim, Karim Leklou incarne un personnage complexe qui a su toucher à la fois le public et la critique. Sa performance nuancée et profonde a été saluée pour sa capacité à donner vie à un personnage riche en émotions, confirmant ainsi son statut d’acteur majeur du cinéma français contemporain. ​

Cette récompense aux César 2025 vient couronner une carrière riche et diversifiée, reflet de son talent et de son engagement artistique.