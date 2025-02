La Tunisie et la chine ont signé lundi un mémorandum d’entente pour la réalisation de “la cité médicale les Aghlabites” à Kairouan, a annoncé le ministère de la santé dans son communiqué.

Ce mémorandum d’entente a été signé entre le ministre de la santé Mustapha Ferjani et le vice président de la commission chinoise pour la réforme et le développement Liu Sushe, dans le cadre d’une visite de travail qu’effectue le ministre de la santé à la République populaire de Chine, sur instructions du président de la république Kais Said.

A cette occasion, Ferjani a souligné que la partie tunisienne aspire à entamer, dans les meilleurs délais, la concrétisation des différentes étapes de réalisation de ce projet avant-gardiste, qui illustre les relations profondes entre la Tunisie et la chine dans plusieurs domaines.

Il a salué l’intérêt accordé par la partie chinoise au projet présidentiel de “la cité médicale les Aghlabites à Kairouan”, considérée comme un pôle de développement à dimensions nationale et régionale et ce, dans le cadre d’une vision stratégique à long terme visant à consolider le secteur de la santé et le développement en Tunisie.

Le ministre de la santé a souligné l’importance de créer une commission qui sera chargée du suivi des différentes étapes du projet au cours de la prochaine période vu son importance dans la promotion du secteur de la santé en Tunisie, la polarisation des investissements et le rapprochement des services de soins aux citoyens.

“Grace à la volonté politique, aux compétences médicales, au partage des expériences et des connaissances et à la coopération, la cité médicale les Aghlabites, constituera un pôle d’exportation des services de soins de santé et de prise en charge des patients étrangers qui choisiront la Tunisie comme une destination médicale” a-t-il indiqué.

Il a précisé que ce projet permettra d’attirer davantage d’étudiants étrangers dans les établissements universitaires rattachés et contribuera au rayonnement de la Tunisie en tant que destination médicale et scientifique prisée.

De son côté, le vice président de la commission chinoise de la réforme et du développement a souligné que ce mémorandum d’entente relatif à la cité médicale les Aghlabites constitue une étape importante pour la mise en oeuvre des accords conclus entre les dirigeants des deux pays au cours de leur rencontre historique à Pékin.

Il a réitéré la volonté de son pays d’approfondir la coopération avec la Tunisie et d’appuyer ses efforts en matière de développement.