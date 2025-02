Les résultats scientifiques des fouilles et des travaux de recherches sur la topographie funéraire et le développement urbain sur le site de Carthage, menés par la Mission archéologique tuniso-italienne dans le cadre de la quatrième campagne (2024) de fouilles, d’étude et de valorisation sur le site viennent d’être publiés dans un rapport préliminaire mis en ligne.

Menée dans le cadre d’une coopération entre l’Institut National du Patrimoine (INP) et Sapienza Università di Roma avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et l’Ambassade d’Italie en Tunisie, la mission est codirigée par Mounir Fantar, chargé de recherches et Directeur de la Programmation, de la Coopération et de la Publication à l’IIP, Moez Achour, archéologue, conservateur en chef et Chef de la section des Monuments et des sites romano-byzantins à l’INP et de Lorenzo Nigro, Professeur d’Archéologie et d’histoire du Proche-Orient ancien et d’Archéologie Phénicienne et Punique à l’Université “La Sapienza” de Rome.

Selon le rapport, cette mission réunit une équipe pluridisciplinaire composée d’archéologues, d’un géomaticien, d’un anthropologue, d’un céramologue, ainsi que des techniciens de l’INP et des ouvriers ayant participé aux fouilles et aux travaux de restauration.

Dans la continuité des trois précédentes campagnes archéologiques effectuées entre 2021 et 2023, cette dernière campagne a été réalisée dans les mois de mai et juin 2024 dans le cadre de l’accord de coopération scientifique internationale entre l’INP et l’Université de Rome

“La Sapienza”.

Les recherches archéologiques ont été menées dans la zone de la nécropole de Dermech, dans le complexe des thermes d’Antonin et sur la nécropole de la colline de l’Odéon, dans le quartier des “villas romaines”. Elle a permis d’obtenir de nouveaux résultats et de mieux comprendre la topographie funéraire et le développement de la ville phénico-punique entre le VIIe et le IIe siècle avant J.-C.

Les objectifs scientifiques de la mission consistaient à étudier le développement de la zone de Dermech et son aménagement urbain au cours des périodes postérieures à la civilisation phénicienne et punique et l’évolution de la topographie et du paysage funéraire punique à l’Odéon, en étudiant les pratiques funéraires de cette époque.

Outre la fouille, la documentation et la mise en valeur menées au cours de cette quatrième campagne, des travaux de restauration ont été réalisés sur quelques monuments, selon le rapport.