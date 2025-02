Ce dimanche à 15h, l’Hellas Verona accueille la Fiorentina pour le compte de la 26e journée de Serie A. Ce match oppose deux équipes aux objectifs bien différents : tandis que la Viola lutte pour une place européenne, le Hellas Verona cherche à s’éloigner de la zone rouge.

Fiorentina : rester dans la course à l’Europe

Actuellement 6e du championnat avec 42 points en 25 journées, la Fiorentina réalise une saison solide et reste en course pour les places européennes. Avec 12 victoires, 6 nuls et 7 défaites, les hommes de Vincenzo Italiano doivent impérativement engranger des points pour rester dans la course à la Ligue Europa ou à la Ligue Europa Conférence.

Hellas Verona : prendre des points pour s’éloigner du bas de tableau

De son côté, l’Hellas Verona connaît une saison compliquée et occupe la 16e place du classement avec seulement 23 points en 25 journées. Avec sept victoires pour 16 défaites, l’équipe de Marco Baroni doit impérativement retrouver un bon rythme pour éviter une fin de saison sous haute tension.

Un historique largement favorable à la Fiorentina

Sur les cinq derniers face-à-face, la Fiorentina a dominé avec quatre victoires contre une seule pour le Hellas Verona. Ce déséquilibre historique donne un avantage psychologique aux visiteurs, mais l’enjeu du maintien pourrait galvaniser les locaux, qui joueront avec l’énergie du désespoir.

Ce match sera déterminant pour les deux équipes : la Fiorentina veut consolider sa place dans le top 6, tandis que l’Hellas Verona a besoin de points pour s’éloigner de la relégation.

Un duel à suivre de près dans cette 26e journée de Serie A sur L’Equipe et sur Paramount+.