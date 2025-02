La 24ᵉ journée de Serie A a offert un spectacle intense avec des victoires marquantes et des confirmations au sommet. L’Atalanta Bergame a signé une démonstration offensive en écrasant Vérone (5-0), consolidant ainsi sa place dans la lutte pour le podium. La Juventus a assuré l’essentiel face à Côme (1-2) et reste bien positionnée dans le top 4, derrière un duo de tête toujours dominé par Naples et l’Inter Milan.

L’AC Milan, de son côté, a engrangé trois points précieux en s’imposant contre Empoli (0-2), lui permettant de rester au contact des places européennes. Le Torino et le Genoa se sont neutralisés (1-1), un résultat qui freine les ambitions des deux clubs en milieu de tableau.

Dimanche, la Lazio Rome tentera de se rapprocher du top 4 en affrontant Monza, tandis que Naples, solide leader, recevra Udinese pour conforter son avance. Le choc du lundi soir opposera l’Inter Milan à la Fiorentina, un match crucial pour la course au titre et aux places européennes.

Dans le bas de tableau, la lutte pour le maintien reste incertaine. Parme, Venise et Monza occupent les trois dernières places, mais tout reste possible avec encore plusieurs journées à disputer.

La Serie A continue d’offrir un suspense haletant, tant pour la course au titre que pour la bataille européenne et le maintien.