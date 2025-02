La 26e journée de Serie A met aux prises Como, une équipe qui lutte pour son maintien, et Naples, actuellement en course pour le titre. Un match qui semble déséquilibré sur le papier, mais qui pourrait réserver quelques surprises.

Naples en quête de la première place

Actuellement 2e du championnat avec 56 points en 25 matchs, Naples est dans une lutte acharnée pour le titre de champion d’Italie. Avec 17 victoires, 5 nuls et 3 défaites, les Napolitains affichent une forme solide et restent à seulement un point du leader, l’Inter Milan (57 points).

Como doit s’accrocher pour son maintien

De son côté, Como occupe la 13e place avec 25 points en 26 matchs et cherche à s’éloigner de la zone rouge. Avec 6 victoires, 7 nuls et 12 défaites, l’équipe peine à trouver de la régularité et doit engranger des points rapidement pour éviter une fin de saison sous tension.

Un historique largement en faveur de Naples

Naples domine clairement les confrontations récentes entre les deux équipes, ayant remporté leur unique duel. Como, quant à lui, n’a jamais battu Naples en match officiel récemment. Ce déséquilibre statistique renforce l’avantage psychologique du club napolitain avant cette rencontre.

Les enjeux du match

Pour Naples, l’objectif est simple : gagner et rester en course pour le titre. Une victoire pourrait leur permettre de reprendre la première place si l’Inter Milan venait à lâcher des points.

