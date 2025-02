Campagne de collecte des céréales 2025/2026 : Vers un plan d’action pour le transport et le stockage

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des Ressources en eau, Hamadi Habib, a appelé à l’élaboration d’un plan d’action pour assurer le bon transport et le stockage des céréales lors d’une réunion de travail tenue ce vendredi.

Selon un communiqué du ministère, cette réunion visait à examiner les préparatifs de la campagne de collecte des céréales 2025/2026 et à définir les mesures nécessaires avant le début des opérations.

Habib a jugé indispensable de mobiliser tous les efforts pour garantir le succès de cette campagne et assurer les conditions nécessaires à son bon déroulement.

La réunion s’est concentrée sur les aspects juridiques et organisationnels, notamment le cahier des charges relatif à la collecte des céréales, ainsi que sur le décret saisonnier fixant les prix, les modalités de paiement, le transfert et le stockage des céréales.

Toujours dans le même communiqué, les participants ont également souligné la nécessité de faciliter les procédures de financement de la campagne et d’optimiser la capacité des centres de stockage et de collecte, ainsi que les ressources humaines et logistiques.

En outre, 120 agents de l’Office des céréales bénéficieront de journées de sensibilisation sur l’étalonnage, l’échantillonnage et la conservation des stocks.

Des représentants du ministère, de l’Office des céréales, des coopératives centrales et des collecteurs privés ont pris part à cette réunion, qui marque une étape clé dans la préparation rigoureuse pour le bon déroulement de la campagne de collecte 2025/2026.