La cinquième édition du forum annuel des secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle privés prend fin ce jeudi, à la capitale camerounaise, Yaoundé.

Organisé du 17 au 20 février en cours à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Yaoundé, cet événement vise à promouvoir le partenariat dans les secteurs de l’enseignement et de la formation entre la Tunisie et le Cameroun.

Selon un communiqué du CEPEX, à l’issue de cette manifestation promotionnelle, la délégation tunisienne, composée de cinq établissements tunisiens opérant dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, effectuera une visite de terrain au complexe universitaire Jacky Felly Nafack (JFN) à Douala pour discuter avec les responsables de cette institution des moyens de promouvoir le partenariat et l’échange d’expertises.

Auparavant, la délégation tunisienne avait rencontré à Douala des représentants de lycées secondaires et de centres de formation professionnelle et s’était entretenue avec plus de 400 élèves en classe terminale, intéressés par la poursuite de leurs études en Tunisie.

Dans son discours d’ouverture, la ministre camerounaise de l’Enseignement secondaire, Nalova Lyonga, a souligné l’importance du renforcement de la coopération académique entre les deux pays pour garantir un enseignement de qualité.

La cérémonie d’ouverture du forum a réuni plusieurs personnalités officielles, dont le ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, le secrétaire d’État à l’Enseignement secondaire, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Cameroun, ainsi que des responsables académiques de cinq universités camerounaises. Étaient également présents le chargé d’affaires de l’ambassade de Tunisie à Yaoundé et le directeur de la représentation commerciale du CEPEX à Douala.

Le forum a enregistré la participation de plus de 500 élèves en classe terminale, offrant ainsi une occasion précieuse aux établissements tunisiens de promouvoir leurs offres éducatives et d’interagir directement avec les étudiants désireux de poursuivre leurs études en Tunisie.

À noter que la Tunisie accueille chaque année un nombre croissant d’étudiants camerounais, avec actuellement environ 400 étudiants inscrits dans différentes spécialités au sein des universités tunisiennes.