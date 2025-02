Un voyage musical entre l’Italie et l’Espagne en Tunisie est programmé le vendredi 21 février à 19h00 au au palais Ennejma Ezzahra (Sidi Bou Said) avec le guitariste italien Stéphan Masserano.

Né de la collaboration entre l’Institut Cervantes, l’Institut italien de Culture de Tunis, ainsi que les ambassades d’Espagne et d’Italie en Tunisie et le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM), le concert est une première collaboration conjointe dans le cadre du mémorandum d’entente signé entre l’Institut Cervantes et la Direction Générale de la Diplomatie Publique et Culturelle du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République italienne(MAECI).

Les férus de la guitare classique et de la musique live auront rendez-vous lors de concert avec une odyssée sur les traces de la musique baroque du guitariste et compositeur espagnol Gaspar Sanz, la passion de Francisco Tárrega, l’un des pères de la guitare classique moderne et la beauté évocatrice de Manuel de Falla, l’une des figures majeures de la musique espagnole du XXème siècle. Le programme musical comporte des œuvres telles que “Recuerdos de la Alhambra”, une œuvre célèbre pour guitare classique composée par Francisco Tárrega en 1899 et “Rossiniana” œuvre pour guitare seule du guitariste et compositeur italien Mauro Giuliani.

Stéphan Masserano a commencé sa formation au Conservatoire de la Vallée d’Aoste sous la direction du Maestro Gilbert Impérial, terminant son diplôme à la Hochschule für Musik de Würzburg, en Allemagne, avec les honneurs en 2022. Il a poursuivi ses études à la prestigieuse Fondazione Accademia Internazionale « Incontri col Maestro » à Imola, en Italie, où il a obtenu un master en musicologie et patrimoine musical, se formant auprès de maîtres renommés tels que Giovanni Puddu, Matteo Mela et Marcin Dylla. Sa carrière l’a amené à participer à d’importants festivals et à remporter des concours internationaux. Il a été sélectionné par l’Accademia Chigiana pour le projet Jeunes talents musicaux italiens dans le monde.