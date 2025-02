Le comité directeur de la 23ème édition du Festival de la chanson tunisienne (FCT) qui se déroulera du 8 au 11 mars 2025 a annoncé que la commission de sélection des œuvres musicales a retenu 26 candidatures parmi 149 dossiers examinés, se répartissant comme suit : 13 candidatures dans la catégorie “Nouvelles productions”, 10 dans la catégorie “Compositions instrumentales” et 3 dans la catégorie “Interprétation individuelle libre”.

Dans un communiqué de presse, l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), a mentionné que les œuvres retenues ont répondu aux conditions concernant l’année de production et la durée de présentation, c’est-à-dire réalisés à partir du 1er janvier 2024 ou en cours de réalisation, sans dépasser la durée de quatre minutes.

Le festival de la chanson tunisienne est organisé par l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra) et la Direction de la musique et de la danse, sous l’égide du ministère des affaires culturelles.